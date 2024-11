Qual era a importância dos sonhos na época retratada em Gênesis? A Bíblia diz que um sonho era um meio usado por Deus para falar com as pessoas Gênesis Responde|Do R7 11/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 11/11/2024 - 02h00 ) twitter

Segundo a Bíblia, um sonho era um meio usado por Deus para falar com as pessoas Blad Meneghel/RECORD

A Bíblia diz que um sonho era um meio usado por Deus para falar com as pessoas, antes do sacrifício de Jesus e que o Espírito Santo pudesse ser derramado.

Além de fazer com que algumas pessoas sonhassem, também vemos na Bíblia que Deus deu a alguns a capacidade de interpretação de sonhos, como por exemplo José (Gênesis 40 e 41) e Daniel (Daniel 7:1-7).

Podemos verificar que na Bíblia, Deus usou os sonhos para alertar, revelar uma profecia — como aconteceu no caso de José (Gênesis 37:5) — e até mesmo para encorajar uma pessoa ou um grupo.