Quem foi a descendência de Esaú? Sua história é bíblica? Esaú foi considerado o pai dos edomitas que habitaram uma região que hoje é conhecida por Acaba



Esaú foi considerado o pai dos edomitas Blad Meneghel/RECORD

Esaú foi considerado o pai dos edomitas que habitaram uma região que hoje é conhecida por Acaba. Os habitantes de Edom — os edomitas — seriam descendentes de Esaú, irmão gêmeo de Jacó (Gn 25-36).

Por causa dessa associação, os edomitas passaram a ser considerados parentes de Israel, e o termo “irmão” é usado em relação aos edomitas ou descendentes de Esaú em vários lugares (Nm 20:14; Dt 2: 4-5; Amós 1:11; Obad 1:10).

Edom era um reino baseado no território ao sul e a leste do Mar Morto, cobrindo partes do Israel e Jordão dos dias modernos.

Um estudo conduzido por Erez Ben-Yosef, da Universidade de Tel Aviv e Tom Levy, da Universidade da Califórnia em San Diego revelou que os edomitas eram uma sociedade rica e próspera liderada por uma “rede de alta tecnologia” em cobre. Esse metal, usado na Antiguidade para produzir ferramentas e armas, exige vários estágios e níveis de conhecimento.

De acordo com pesquisadores israelenses e americanos, o reino de Edon estava situado no deserto de Arava, ocupando terras atualmente localizadas em Israel e na Jordânia.

Além disso, Edon era vizinho geográfico de Israel e suas relações sempre foram complicadas. Como seus ancestrais Jacó e Esaú, os israelitas e os edomitas tinham um relacionamento tumultuado.