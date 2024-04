|Do R7

Giuseppe Oristanio interpreta Gomer na superprodução Gênesis Grande caçador de Sinear, também participa do conselho da cidade formado pelos homens mais velhos

O ator Giuseppe Oristanio interpreta o personagem Gomer na terceira fase da novela Gênesis.

Filho de Jafé, Gomer é casado com Ulia, com quem teve Asquenaz e Togarma. É um grande caçador de Sinear e também participa do conselho da cidade formado pelos homens mais velhos, filhos de Sem, Jafé e Cam.

Ele trata Ninrode (Pablo Morais) como um filho. Ensinou o menino a caçar e a respeitar a Deus. Discorda da construção da torre, mas é voto vencido.

A novela Gênesis é dividida em várias fases e escrita por Camilo Pellegrini, Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro, com direção geral de Edgard Miranda.