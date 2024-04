|Do R7

Oscar Magrini e Bruno Guedes viverão Noé em Gênesis Segunda fase do folhetim vai levar muita emoção para as noites da RECORD, às 21h45

Bruno Guedes e Oscar Magrini vão interpretar Noé na segunda fase de Gênesis Bruno Guedes e Oscar Magrini vão interpretar Noé na segunda fase de Gênesis (Blad Meneghel/ Record TV)

Oscar Magrini e Bruno Guedes dão vida a Noé na segunda fase da superprodução Gênesis, que voltou para as noites da RECORD neste mês de fevereiro, às 21h45.

Noé é um homem justo e reto em sua geração. Pacato, sereno, gosta da vida em contato com a natureza. É um amante dos animais. Envolve-se com Naamá, filha de Lameque, descendente de Caim e líder de Enoque. Noé é um homem que está acostumado ao trabalho duro, pois passou anos construindo a arca, tendo que derrubar árvores e trabalhar a madeira.

É um homem simples, obstinado, focado, íntegro, mas amoroso e protetor. Vive nas montanhas longe dos habitantes da cidade, mas a frequenta para fazer negócios. Tem uma relação íntima com Deus, que aprendeu com seu avô Metusalém, que sempre lhe contou histórias sobre o bisavô Enoque, que foi levado por Deus e não conheceu a morte.

Cuida dos filhos com carinho e disciplina. Se preocupa com o relacionamento de Cam e Tali, pois acha que Cam pode gostar mais de Tali do que de Deus.

Gênesis é dividida em várias fases e é escrita por Camilo Pellegrini, Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro, com direção-geral de Edgard Miranda.