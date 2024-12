Renato Rabelo mostra núcleo egípcio em Gênesis: ‘Saudades dessa turma’ Ator dá vida a Menkhe, um nobre muito próximo do faraó Seshi (Fernando Pavão) Novidades|Do R7 09/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 09/12/2024 - 02h00 ) twitter

Renato Rabelo revela ter saudades da superprodução Reprodução/Instagram

Renato Rabelo compartilhou uma recordação da época em que viveu Menkhe na novela Gênesis, um nobre muito próximo do faraó Seshi (Fernando Pavão). “Saudades dessa turma!”, publicou o ator no Instagram.

Uma seguidora deixou uma dúvida curiosa no post: “Vocês rasparam a cabeça mesmo? Maquiagem e figurino perfeitos!”. Renato revelou: “Raspamos mesmo!”.

Outra internauta elogiou: “Novela maravilhosa e atores incríveis”. Mais um fã confidenciou: “Não perco nenhum capítulo”.

