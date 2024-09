Thaís Melchior viverá Raquel na superprodução Gênesis

A chegada de Rebeca (Barbara França) marca a quinta fase da superprodução Gênesis. Isaque (Guilherme Dellorto), como filho da promessa que o Senhor fez a Abraão (Zé Carlos Machado), tinha uma grande responsabilidade com a sua própria descendência e deveria se casar com uma mulher que tivesse a mesma fé no Deus de seu pai. Rebeca provou que era a pessoa ideal ao oferecer água não só a Eliézer (Eucir de Souza, o servo de Abraão que recebeu a missão de encontrar uma moça em Harã para Isaque), como também aos seus camelos. Afinal, se ela foi gentil e bondosa com quem não conhecia, imagina com quem ama? Veja sete fatos sobre Rebeca!