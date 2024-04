Adão revela a Caim e Abel por que tiveram de deixar o Éden | Gênesis

Alto contraste

Enquanto conversa com pai, Caim percebe que ele está escondendo algo e cobra uma resposta. Mais tarde, o homem ouve o primogênito planejando ir embora e se enfurece com seus comentários. Adão decide, então, que está na hora dos filhos saberem a verdade sobre por que ele e sua mãe deixaram o Éden. Mesmo com a descoberta, Abel agradece aos pais pelo o que fizeram por eles. Caim, no entanto, fica furioso e os culpa pela “miséria” em que vivem.