Em um momento de descontração com Adão, Eva se separa do homem e encontra uma serpente que a convence de que não haveria problemas caso ela pegasse um dos frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal para comer. Então, ela pega um dos frutos e come. Adão chega logo em seguida, mas não consegue impedi-la e também come do fruto.