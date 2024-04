Renah vai embora com as irmãs após discutir com seu pai | Gênesis Confrontado mais uma vez pela filha, Adão diz que Renah não sobreviverá se fugir.

Renah fica incomodada com Adão por nunca dar bronca em seus irmãos, assim como faz com as irmãs. Eles voltam a discutir e ela decide ir embora com as meninas, mesmo que isso custe se afastar de Eva e Abel.