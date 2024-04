Giuseppe Oristanio comemora papel em A Rainha da Pérsia: "Feliz da vida"

Alto contraste

Giuseppe Oristanio será Harbona na série Giuseppe Oristanio será Harbona na série (Divulgação/Seriella Productions)

Giuseppe Oristanio está no elenco de A Rainha da Pérsia como Harbona, o eunuco chefe do rei Xerxes (Carlo Porto). Em entrevista ao site oficial, o ator falou sobre a preparação para o trabalho na RECORD, contou estar animado com as gravações no Marrocos e revelou ser a quarta vez que conta a história de Ester ao público.

"Estou muito feliz com a possibilidade de participar da trama com um ponto de vista diferente, é muito gostoso para mim. Já fiz o rei, um eunuco, um outro personagem em 2010 [Joel Agar] e estou fazendo agora de novo. Vai ser uma experiência incrível para mim enquanto ator".

Oristanio adiantou alguns detalhes sobre seu novo personagem e elogiou a parceria do elenco e equipe da série nos bastidores. "O Harbona trata o Xerxes como se fosse seu próprio filho, é um cara de absoluta confiança do rei e está sempre junto dele. O Carlo Porto é um cara muito legal e o Léo Miranda [diretor-geral] é um querido. Todos os parceiros de cena são maravilhosos. A nossa relação pessoal e profissional tem se desenvolvido de uma maneira muito gratificante. Estou feliz da vida".

Segundo o ator, o período de preparação tem sido fundamental para que ele se sinta inserido no contexto da trama. "Esse processo nos coloca próximos à época em que estamos vivendo na série. Muito do que aprendemos ali, reproduzimos em cena. Então, é importante que estejamos preparados. É justamente para nos familiarizarmos e conseguirmos transmitir verdade. Participar desse processo de preparação é maravilhoso".

Giuseppe também está empolgado com as gravações de A Rainha da Pérsia fora do Brasil. "Vamos passar um mês no Marrocos gravando muitas cenas naqueles cenários incríveis. O público não perde por esperar. Será uma história linda e uma produção fantástica. A expectativa é a melhor possível".

Fique ligado! A Rainha da Pérsia estreia neste ano na tela da RECORD. E em abril, não perca a décima temporada da série Reis, A Decadência.

Elenco de A Rainha da Pérsia celebra primeiro encontro antes das gravações no Marrocos:

