Artista provoca incêndio durante show com fogo em shopping; veja na íntegra do Aconteceu no Mundo Quadro traz os flagrantes internacionais mais impressionantes da semana

Aconteceu no Mundo|Do R7 21/10/2024 - 12h45 (Atualizado em 21/10/2024 - 12h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share