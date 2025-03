Advogado da família de Vitória garante que pai da menina não está envolvido no crime Autoridades negam envolvimento do pai e aguardam laudos periciais Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artifical do R7 10/03/2025 - 14h49 (Atualizado em 10/03/2025 - 14h49 ) twitter

Advogado da família de Vitória nega envolvimento do pai da jovem no crime

O advogado da família de Vitória afirmou que o pai da menina não está sob suspeita. As ações do pai, como as ligações para a filha e o pedido de nova moradia, foram justificadas. A análise das comunicações entre eles mostrou uma relação normal, sem indícios de envolvimento no caso.

Durante entrevista, o advogado relatou que o ex-namorado também não é considerado suspeito, pois o pedido de prisão feito pela polícia foi negado. Além disso, as desavenças familiares anteriores não influenciaram nas investigações, já que o jovem não causou mal à família. O relacionamento entre ele e Vitória havia terminado a pedido do pai dela, sem consequências negativas.

A polícia analisa laudos periciais que podem trazer avanços para o caso e indicar um possível suspeito. Todas as pessoas que já prestaram depoimento estão sendo tratadas apenas como averiguadas até que provas concretas sejam apresentadas.

