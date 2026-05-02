Fãs se divertem com registro de Zucatelli em passeio com pet: ‘Coisa de filho’ O apresentador do Hoje em Dia publicou um vídeo de um dos cães mordendo sua bermuda e o arrastando

Zucatelli mostra show de fofura Reprodução/Instagram

Dica importante do Zuca! Celso Zucatelli publicou um vídeo que arrancou risadas e encheu o coração dos seguidores de fofura.

No registro, o apresentador do Hoje em Dia diz: “Quando você estiver andando pela sua casa com dificuldade e não estiver entendendo o motivo, preste muita atenção, porque pode ser algo desse tipo”, e mostra um de seus cachorros mordendo sua bermuda, se arrastando pelo chão.

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Uma internauta comentou bem humorada: “Ele só está te levando pra passear”. Outra brincou: “Isso é coisa de filho”

Uma se identificou com a situação: “Aqui também tem esse tipo de impedimento”. Uma completou: “Eles podem!”.

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Confira:

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 9h35, com apresentação de Ana Hickmann, Celso Zucatelli e Renata Alves.