Alerta fofura! Paçoca visita a RECORD e encanta a web O apresentador do Hoje em Dia, Celso Zucatelli, compartilhou um vídeo nas redes sociais mostrando o passeio do cãozinho nos corredores da emissora

Paçoca visita a emissora (Reprodução/Instragram)

Os estúdios da RECORD foram invadidos por uma dose extra de fofura com uma visita especial! Paçoca, o cachorro de estimação do apresentador do Hoje em Dia, Celso Zucatelli, foi flagrado nos corredores da emissora.

Sempre fazendo sucesso, Paçoca conquistou a equipe, os colegas de trabalho e vários internautas com sua simpatia canina. Na rede social oficial do pet, foi publicado um vídeo do seu passeio. “Hoje eu fui trabalhar com meu pai”, diz a legenda.

Nos comentários, ficou claro que não é à toa que Paçoca é o xodó do apresentador! “Meu amor”, comentou Ana Zucatelli. “Leva eu, Paçoca”, dizia o comentário do Instagram oficial do Hambúrguer, outro pet da família Zucatelli. “Tem que registrar ele como funcionário da Record”, brincou uma fã.

Confira a postagem:

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta, às 10h, na tela da RECORD.