Ambulante é morto durante ataque de criminosos a policiais no Rio Protestos ocorrem após morte de trabalhador na zona norte do Rio Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artifical do R7 14/03/2025 - 12h54 (Atualizado em 14/03/2025 - 12h54 )

Ambulante é morto após criminosos atacarem policiais que faziam patrulhamento no Rio

Marcelo Santos Martins, que trabalhava como ambulante no Complexo do Chapadão, foi morto durante um ataque de criminosos a policiais militares em patrulhamento na zona norte do Rio de Janeiro. No momento do ataque, ele levava uma refeição para sua esposa, também ambulante, quando foi atingido.

Após a morte de Marcelo, moradores da região realizaram protestos. Criminosos aproveitaram a situação para incendiar barricadas com pneus, roubar as chaves de ônibus e obstruir importantes vias da área com pelo menos 12 veículos. Os criminosos também assumiram o controle de um caminhão-pipa e de um caminhão de limpeza urbana.

A polícia informou que os agentes não revidaram e estavam equipados com câmeras corporais durante o ocorrido. A Colurbo, companhia de limpeza urbana do Rio, decidiu suspender suas operações no Complexo do Chapadão como medida de proteção aos funcionários.

Assista em vídeo - Ambulante é morto após criminosos atacarem policiais que faziam patrulhamento no Rio

