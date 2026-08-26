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Ana Hickmann e Renata Alves dão deliciosas dicas de receitas Apresentadoras falaram algumas de seus pratos preferidos com Acém

Ana Hickmann, Renata Alves e Celso Zucatelli comandam o 'Hoje em Dia'.

O fim do mês está chegando, mas a variedade do seu cardápio não precisa chegar ao fim também. Para evitar gastos, escolha um corte de carne versátil que possibilite vários tipos de receitas, como o Acém da Friboi Reserva.

A Renata Alves, por exemplo, sugere fazer diferentes tipos de preparo deliciosos com a carne: como picadinho, lombinho de acém ao molho madeira ou simplesmente uma receita mais suculenta na panela de pressão.

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Oferecimento: Friboi.