Ana Hickmann e Renata Alves dão deliciosas dicas de receitas
Apresentadoras falaram algumas de seus pratos preferidos com Acém
O fim do mês está chegando, mas a variedade do seu cardápio não precisa chegar ao fim também. Para evitar gastos, escolha um corte de carne versátil que possibilite vários tipos de receitas, como o Acém da Friboi Reserva.
A Renata Alves, por exemplo, sugere fazer diferentes tipos de preparo deliciosos com a carne: como picadinho, lombinho de acém ao molho madeira ou simplesmente uma receita mais suculenta na panela de pressão.
Para ter dias mais tranquilos, faça como as nossas apresentadoras e visite os açougues Friboi+, presentes nos principais supermercados do país, e compre Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Confira!
Oferecimento: Friboi.