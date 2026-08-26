Thais Carla fala sobre superação no Hoje em Dia: ‘O que mais mata a pessoa gorda é o preconceito’ Na estreia da série especial Além do Peso, influenciadora relembra desafios enfrentados ao longo da vida e explica a decisão de transformar sua relação com o corpo

Thais Carla esteve no Hoje em Dia na estreia de Além do Peso Ariel Zimmer

O Hoje em Dia estreou nesta quarta-feira (26) a série especial Além do Peso, comandada por Thais Carla. Na primeira edição, a influenciadora, bailarina e atriz conversou com o apresentador Celso Zucatelli sobre sua trajetória, os desafios enfrentados por causa do peso, o preconceito e a decisão de transformar sua relação com o próprio corpo. Depois da entrevista, Thais participou ao vivo do programa, ao lado de Celso Zucatelli, Ana Hickmann e Renata Alves, e falou sobre a experiência de comandar a nova produção.

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Thais relembrou que a pressão em relação ao corpo começou ainda na infância. Na adolescência, também precisou lidar com comentários e questionamentos sobre sua capacidade de dançar. Mesmo diante das dúvidas, ela insistiu na carreira artística e construiu uma trajetória marcada pela representatividade. “Ah, se a menina gorda vai dançar? Impossível. Eu tinha que me provar o tempo inteiro”, relembrou.

A influenciadora contou que, ao longo dos anos, percebeu como o preconceito e a falta de empatia podem afetar profundamente a autoestima de quem vive com obesidade. Para ela, o problema vai muito além do peso e precisa ser tratado com seriedade.

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“O que mais mata a pessoa gorda é o preconceito, é o desacreditar, é uma doença porque é uma piada”, afirmou.

A própria experiência fez com que Thais transformasse a representatividade em uma missão. Ela contou que sempre quis alcançar pessoas que não se reconheciam, não se valorizavam e não se enxergavam nos espaços que frequentavam. A moda e a dança, por exemplo, foram áreas em que buscou abrir caminhos para outros corpos.

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Thais também falou sobre a mensagem que sempre procurou transmitir ao defender que pessoas gordas pudessem viver plenamente, sem esperar emagrecer para fazer aquilo que desejam. Segundo ela, sua luta nunca foi para que alguém fosse gordo, mas para que ninguém deixasse a vida para depois. “A questão aí era: seja feliz, não era seja gordo. Não espere alguma coisa. Era: faça o que você tiver que fazer para ser feliz”, explicou.

Hoje, depois de realizar uma cirurgia bariátrica e perder mais de 120 quilos, Thais vive uma nova fase. A decisão pelo procedimento veio depois de experiências que mostraram algumas das limitações impostas pelo excesso de peso. Em uma viagem às Maldivas, por exemplo, ela não conseguiu andar de bicicleta, porque o equipamento não suportava seu peso. Na Disney, também não pôde participar de um brinquedo.

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As situações fizeram com que ela pensasse não apenas em si, mas também nas duas filhas. Foi quando decidiu que estava na hora de mudar, sem deixar para trás tudo o que havia construído. “Eu falei, eu acho que está na hora de fazer uma coisa por elas agora, diferente. Não só por elas, por mim”, contou.

A transformação, no entanto, não significa rejeitar a mulher que Thais foi. Ao rever imagens de diferentes momentos de sua vida, ela se emocionou ao falar sobre a própria trajetória e destacou que não apaga nenhuma das experiências que viveu. “Essa mulher gorda, eu não tiro nada do que eu vivi. Nada. Foi inspirador para ser essa Thais de hoje”, afirmou. E foi justamente essa vontade de construir uma nova história que a levou à cirurgia.

Thais explicou que queria que as pessoas passassem a enxergar todas as suas possibilidades, e não apenas seu corpo. “Quando eu decidi emagrecer, eu queria viver uma nova história. Eu não queria que as pessoas só me rotulassem como pessoa gorda. E sim, a Thais”.

No palco do Hoje em Dia, ao vivo, Thais contou que conhecer as histórias e as dores dos personagens foi um dos pontos mais especiais da produção. A série apresenta diferentes trajetórias relacionadas à obesidade e mostra que existem caminhos diversos para cuidar da saúde e buscar qualidade de vida. “Eu queria tocar aquelas pessoas que não se reconheciam, não se valorizavam, não se viam”, resumiu.

Com três episódios, Além do Peso acompanha histórias de pessoas que decidiram transformar a relação com o peso e a saúde. A produção também permite que Thais compartilhe sua própria experiência e amplie a conversa sobre obesidade, preconceito e autoestima.

E no segundo episódio, que vai ao ar nesta quinta-feira (27), Thais Carla visita Carol, que conviveu com a obesidade por 14 anos e chegou aos 117 quilos após ganhar 40 quilos durante a gestação e enfrentar um relacionamento tóxico no trabalho. As canetas emagrecedoras foram o ponto de partida para sua transformação: ela perdeu mais de 40 quilos e agora busca deixar o tratamento sem voltar a ganhar peso.

A série Além do Peso estreia no Hoje em Dia desta quarta (26), a partir das 10h, na tela da RECORD.