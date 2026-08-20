Ana Hickmann e Renata Alves dão dica infalível para ter uma rotina mais prática Apresentadoras falaram sobre a linha de carnes Friboi Reserva, que pode ser encontrada nos açougues Friboi+

'Hoje em Dia' conquista o segundo lugar isolado nas duas principais praças do país Edu Moraes/RECORD

A praticidade é uma das nossas principais aliadas para evitar cansaço no dia a dia. Uma das melhores maneiras de deixar a sua semana mais fácil e saborosa é comprando carnes de cortes mais versáteis e com maior rendimento, como os da Friboi Reserva.Com carnes já limpas e prontas para preparo, você consegue otimizar a sua rotina com marmitas práticas e deliciosas.

Para ter dias mais tranquilos, faça como a Ana Hickmann e a Renata Alves: visite os açougues Friboi+, presentes nos principais supermercados do país, e compre Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.

Oferecimento: Friboi.