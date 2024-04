Hoje em Dia |Do R7

Ana Hickmann faz desfile de looks e movimenta web A loira propôs uma competição de figurinos e justificou suas escolhas; vem ver!

Todas as roupas chamam atenção pela versatilidade e beleza Todas as roupas chamam atenção pela versatilidade e beleza (Reprodução/Instagram)

Ícone fashion, a apresentadora do Hoje em Dia, Ana Hickmann, sempre entrega tudo nos looks. Quando o assunto é servir informações e beleza, a loira não brinca em serviço.

Em postagem recente nas redes sociais, Ana compartilhou looks que usou no matinal e explicou a preferência pelos tons mais claros. "Cores lindas, leves, felizes e cheias de estilo", disse na legenda.

Ela revelou, ainda, que usou os modelos neste mês de janeiro, e sentiu que todos combinaram muito com seu estilo. "Comecei o ano inspirada", avisou.

Nos comentários, os seguidores foram à loucura e deixaram uma chuva de elogios. Os famosos também deixaram likes, como os companheiros de emissora, Renata Alves, Celso Russomanno e Felipeh Campos também marcaram presença.

No final, a loira promoveu uma enquete e pediu para os internautas escolherem o look favorito. A disputa entre as peças levou a um consenso: "Cada um melhor que o outro".

Confira a postagem e deixe sua escolha nos comentários:

Acompanhe o Hoje em Dia para não perder notícias de qualidade e looks inspiradores das apresentadoras. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 10h, na tela da RECORD.