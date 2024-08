Aprenda a preparar frango em cubos com caldo Caldo Knorr Galinha vai dar um toque especial ao prato Hoje em Dia|Do R7 22/08/2024 - 15h30 (Atualizado em 22/08/2024 - 15h30 ) ‌



Divulgação

Nada mais saboroso do que aquele almoço ou jantar com esta deliciosa receita do clássico frango com caldo. Os cubos de peito de frango são temperados com o Caldo Knorr Galinha, que garante um prato cheio de sabor.

Ingredientes:

- 600 gramas de peito de frango em cubos

- 1 colher de sopa de óleo

- 1/2 cebola pequena picada

- 2 dentes de alho picados

- 1 xícara de chá de água

- 1 cubo de Caldo Knorr Galinha

Clique aqui e saiba como preparar a receita.