Batalha das Receitas: duplas preparam PF com Caldo Knorr Teve frango ao molho rústico com polenta e quiabo e fricassê de frango com arroz, chips de batata e salada Hoje em Dia|Do R7 28/08/2024 - 17h21 (Atualizado em 28/08/2024 - 17h21 ) ‌



Reprodução

As duplas participantes da Batalha das Receitas prepararam pratos feitos, mais conhecidos como PF, nesta quarta-feira (28), com Caldo Knorr, o puro caldo de Brasil. Teve frango ao molho rústico com polenta e quiabo e fricassê de frango com arroz, chips de batata e salada.

Os caldos Knorr garantem praticidade no seu dia a dia e dão mais sabor às suas receitas, com sal na medida certa. O produto é feito com muitos legumes e ingredientes sustentáveis, sem corantes artificiais ou conservantes.

Oferecimento: Knorr