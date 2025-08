Batalha das Receitas: famosos preparam bolo de banana em dez minutos Val Marchiori e Amilton Augusto enfrentaram Renata Dominguez e Leandro Gléria no segundo episódio da nova temporada Hoje em Dia|Do R7 06/08/2025 - 13h40 (Atualizado em 06/08/2025 - 13h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Val Marchiori e Renata Dominguez foram atrações no segundo episódio do Batalhas de Receitas Reprodução/RECORD

A nova temporada do Batalha das Receitas acabou de sair do forno! E o segundo episódio foi sobre doces de banana. Sob a supervisão dos Chefs Guga Rocha e Pedro Frade, Val Marchiori e seu marido enfrentaram a atriz Renata Dominguez e Leandro Gléria em um teste de fogo: fazer um delicioso bolo de banana em apenas 10 minutos. Quem você acha que se deu melhor nesse desafio? Confira!

E se você quiser fazer um bolo de banana como a Renata e seu marido, não deixe de anotar a deliciosa receita dada pelos nossos chefs!

Ingredientes:

2 bananas nanicas amassadas;

2 ovos;

1/2 xícara de açúcar;

½ xícara de óleo;

1 pitada de sal;

¾ xicara de farinha de trigo;

1 colher de sopa de fermento (rasa);

1 colher de café de bicarbonato de sódio;

Opcional: 100 gramas de castanhas picadas ou chocolate picado.

Modo de Preparo:

‌



Pré-aqueça o forno a 200 graus;

Unte e enfarinhe uma forma retangular de pão (23 cm x 9 cm);

Bater as bananas amassadas com os ovos e com o açúcar até ficar uma mistura homogênea;

Acrescente óleo e sal;

Acrescente a farinha de trigo e as bananas amassadas e bata brevemente até agregar a farinha;

Acrescente o fermento e o bicarbonato e mexa com uma colher;

Acrescente as castanhas ou o chocolate (opcional);

Espalhe na forma untada e levar ao forno;

Assar por aproximadamente 25 minutos. Deixar amornar para desenformar.

Essa matéria é um oferecimento de Centrum.

Centrum é a marca número 1 de multivitamínicos do mundo e é a mais recomendada por médicos no Brasil. A nova fórmula do suplemento contém as vitaminas C,D,E, B1,B2,B5,B6 e magnésio para auxiliarem no metabolismo energético, garantindo mais energia e imunidade para você. Centrum Essencial foi desenvolvido para atender às principais necessidades dos brasileiros que não podem parar sua rotina agitada e garante nutrientes essenciais a um preço essencial de R$19,90*.

*preço por tempo limitado e exclusivo promocional para ação