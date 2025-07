Casal estrangeiro é encontrado morto em Curitiba; polícia investiga Mulher sul-africana foi morta por americano que se suicidou em seguida Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/07/2025 - 12h11 (Atualizado em 21/07/2025 - 12h11 ) twitter

Casal de estrangeiros é encontrado morto em apartamento em Curitiba (PR)

Um casal de estrangeiros foi encontrado morto em um apartamento em Curitiba. A mulher, de origem sul-africana, foi morta com dois tiros disparados por um homem americano, que teria cometido suicídio logo após o crime. Moradores do prédio relataram ter ouvido tiros, mas não conseguiram identificar a origem do som. O apartamento estava alugado há cerca de dois meses e continha seringas e drogas. A polícia está investigando a natureza do relacionamento entre as vítimas.

Assista ao vídeo - Casal de estrangeiros é encontrado morto em apartamento em Curitiba (PR)

