Celso Zucatelli encara novo desafio em 2024 à frente do Hoje em Dia

Celso Zucatelli volta ao time de apresentadores do Hoje em Dia

Depois de comandar, durante dois anos, a série de grande sucesso Quilos Mortais, o apresentador Celso Zucatelli volta ao time de titulares do programa Hoje em Dia, ao lado de Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. “Quando você está trabalhando com amigos, é bom, fica tudo mais fácil. É ótimo você ficar perto de quem você gosta, das pessoas que você conhece, sabe como elas pensam. Isso ajuda demais nessa sinergia”, diz ao se referir as apresentadoras da atração.

Novo ano, novo desafio. Como você está encarando essa nova etapa à frente do Hoje em Dia?

Estou muito feliz. É uma oportunidade muito legal para mim. Adoro esse programa. Eu sou muito próximo da produção, sempre fui. Fazer o Hoje em Dia é um presente para mim. Primeiro, porque adoro o produto, fiquei anos apresentando esse programa e poder voltar é um presente, um privilégio, e também porque é um programa que se reinventa, gosto dessa característica. Mantém as suas origens, tem aquele coração da informação, que passa pela notícia, pela prestação de serviços na área de saúde, por quadros especiais de ajuda para as mães, de pets, de viagens, de curiosidades. Temos que manter essa tradição, para manter aquele telespectador que é fiel, mas também vai se adaptar aos novos formatos, às novas plataformas. O Hoje em Dia é super ativo hoje no próprio R7 e tem uma continuação do programa nas redes sociais. Poder voltar para ele em mais um processo de reinvenção é um privilégio para mim.

Como é trabalhar ao lado da Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro?

É um privilégio mais uma vez, porque somos amigos. Quando está trabalhando com amigos, é bom, fica tudo mais fácil. É ótimo ficar perto de quem gosta, das pessoas que conhece, sabe como elas pensam. Isso ajuda demais nessa sinergia. O Bruno Gomes (diretor) tem um cuidado muito grande com a equipe, ele é agregador. Ele é preocupado em manter justamente esse bom convívio, esse bom relacionamento, união, amizade. Ele tem essa pegada, ele constrói, ajuda a manter isso firme e forte. É um caminho muito bom. É divertido trabalhar com elas. A gente se diverte. A Ticiane é um stand up. A Renatinha é uma contadora de histórias. A Ana é só amor, aquela preocupação com as crianças, os animais. Estar perto delas é uma oportunidade de crescimento. São pessoas que transbordam amor. Só saio ganhando, só fico feliz, só agradeço a Deus.

Depois de comandar um formato de sucesso como o Quilos Mortais, como está a sua rotina agora de estar à frente de um programa ao vivo e diário. Qual a maior diferença entre eles?

A principal diferença na minha rotina é a questão dos horários. O Hoje em Dia é um programa ao vivo, tenho um horário certo para chegar e para estar no ar. Quando se faz produtos gravados, como o Quilos Mortais, vai se adequar ao esquema de gravação daquele dia. Cada dia é um horário diferente. Nos últimos tempos, eu estava trabalhando dessa forma. Fazendo alguns programas ao vivo, mas fazendo muito conteúdo gravado, não só do Quilos como outros conteúdos da casa. Cada dia eu estava gravando num horário. No Hoje em Dia, eu tenho aquele compromisso de estar na emissora todos os dias de manhã e as gravações passam para a parte da tarde. Em relação ao conteúdo, Quilos traz uma coisa que sempre foi uma preocupação também do Hoje em Dia, que é levar uma informação para as pessoas que mexa com elas, que dê aquela chacoalhada, que faça ela olhar o que ela está fazendo da vida dela e o que pode melhorar. Quilos Mortais faz isso, é um chacoalhão na nossa vida no que diz respeito à saúde. Estamos falando de situações extremas, de obesidade mórbida num grau máximo. Serve de alerta para todos nós. A verdade é que pode acontecer com qualquer um. Recebo muitas mensagens das pessoas: "Zuca, esse programa mexeu comigo, fez eu mudar minha alimentação". Isso é muito legal! Valeu a pena! O Hoje em Dia faz isso sempre. São coisas que a gente não percebe de que podem mudar a vida da gente. Esse tipo de conteúdo do "Hoje em Dia" é apaixonante para mim. Ele realmente presta um serviço importante para as pessoas.

Qual a expectativa para 2024?

Gratidão, agradecendo a Deus demais. E a expectativa para 2024 é a gente fazer um trabalho muito bacana nesse programa. Tenho certeza que vai ser um ano muito especial para esse programa que as pessoas adoram, que o telespectador tem tanto respeito por ele, por isso ele está há tantos anos no ar. Tenho certeza absoluta que vai ser um ano muito bom para mim pessoalmente, porque estou muito feliz de estar de volta, e para o programa. A gente vai criar, inventar coisas legais. Vai ser bom para todo mundo. Estou numa expectativa de coisas boas, de boas notícias, de bons acontecimentos. Espero poder dar boas notícias, mas o importante é levar para as pessoas coisas que façam bem, mensagens que sejam positivas, ajudar da melhor maneira possível, com informação, que é o que a gente sabe fazer.

O programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 10 horas, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.

A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.