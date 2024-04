Chef Guga compartilha lenda de Marrocos e diverte internautas

Guga Rocha sempre traz receitas e truques de cozinha que facilitam a rotina dos telespectadores do Hoje em Dia. Na sua cozinha não faltam novidades e muita gente famosa, que passou por lá para aprender ou, simplesmente, degustar. Confira as celebridades que já cozinharam com o chef e prepararam seus pratos favoritos no programa!