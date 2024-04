Chef Guga Rocha mostra os segredos das trufas brancas no Hoje em Dia desta quinta (11)

Alto contraste

No Hoje em Dia desta quinta-feira (11), o chef Guga Rocha viaja para a cidade de Alba, no norte da Itália, para desvendar os segredos das melhores trufas brancas do mundo. Esta iguaria é um dos alimentos mais valorizados na culinária internacional no preparo de massas, risotos e outras receitas. É um ingrediente caríssimo e muito sofisticado que faz toda diferença no sabor de um prato devido ao seu aroma.

Por todos estes motivos, Guga participa de uma caça às trufas num bosque da região, visita um restaurante local especializado e acompanha o preparo de um prato feito apenas com dois ingredientes e finalizado com a famosa trufa branca.

