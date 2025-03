Complicações em tratamentos odontológicos podem ser fatais Kamila Costa Quadra faleceu após infecção generalizada no Espírito Santo Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/03/2025 - 12h33 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Saúde bucal: veja como um simples problema no dente ou gengiva pode se agravar e até matar

Kamila Costa Quadra, residente de Laranjeiras da Serra, Espírito Santo, morreu devido a uma infecção generalizada após um tratamento odontológico. Durante uma raspagem gengival, bactérias invadiram sua corrente sanguínea, resultando em seu falecimento.

Problemas bucais podem levar a complicações graves, como doenças cardíacas e pulmonares, devido aos micro-organismos presentes na boca. O uso de antibióticos antes de procedimentos dentários pode ser necessário para pacientes com condições específicas de saúde, mas isso depende de uma avaliação prévia do estado do paciente.

Carla Cristina Moreira também enfrentou complicações após um tratamento dentário semelhante e precisou ser internada por cinco dias. Exames revelaram bactérias bucais em seu sangue, levando a infecção generalizada e princípio de AVC, exigindo cirurgia urgente.

Esses casos destacam a importância da avaliação médica antes de procedimentos odontológicos e a colaboração entre dentistas e médicos para situações que possam demandar tratamento hospitalar imediato.

‌



Assista em vídeo - Saúde bucal: veja como um simples problema no dente ou gengiva pode se agravar e até matar

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!