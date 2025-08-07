Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Hoje em dia

Criminoso é preso em SP com rastreador escondido em caneta

Homem já havia sido detido anteriormente por crimes semelhantes

Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7

A polícia prendeu um homem em flagrante no bairro do Ipiranga, em São Paulo, por roubo de veículos. A captura foi possível graças a um rastreador disfarçado em uma caneta dentro do carro da vítima.

A proprietária do veículo forneceu à polícia a localização exata em tempo real, facilitando a detenção. Após uma perseguição, o criminoso abandonou o carro e tentou fugir a pé, mas foi rapidamente capturado. Na delegacia, ele confessou ter cometido crimes semelhantes anteriormente e possuía ferramentas para clonar chaves dos veículos.

Veja também


Como elas vão se comportar na hora da verdade: com empatia ou omissão?

Hoje em Dia playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.