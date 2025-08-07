Criminoso é preso em SP com rastreador escondido em caneta

A polícia prendeu um homem em flagrante no bairro do Ipiranga, em São Paulo, por roubo de veículos. A captura foi possível graças a um rastreador disfarçado em uma caneta dentro do carro da vítima.
A proprietária do veículo forneceu à polícia a localização exata em tempo real, facilitando a detenção. Após uma perseguição, o criminoso abandonou o carro e tentou fugir a pé, mas foi rapidamente capturado. Na delegacia, ele confessou ter cometido crimes semelhantes anteriormente e possuía ferramentas para clonar chaves dos veículos.
