Culinária em Casa: saiba como preparar um baião de dois delicioso Esse prato típico nordestino faz todo o Brasil suspirar Hoje em Dia|Do R7 07/08/2024 - 12h05 (Atualizado em 07/08/2024 - 12h05 ) ‌



Reprodução

No canal Culinária em Casa desta quarta-feira (7), Luciana Mirihad ensina a fazer um delicioso baião de dois, um prato típico nordestino que faz todo o Brasil suspirar! A receita vai ficar com mais sabor e sal na medida certa com o Caldo Knorr Carne. Confira:

Ingredientes:

- 200 gramas de bacon

- 300 gramas de linguiça calabresa

- 1 colher de sopa de alho picado

- 1 pimentão verde

- 1 cebola grande

- 2 cubos de Caldo Knorr Carne

- 4 xícaras de feijão fradinho cozido

- 5 xícaras de arroz cozido

- 300 gramas de queijo coalho

- Meia xícara de chá de cebolinha picada

- Meia xícara de chá de coentro picado

