Culinária em Casa: saiba como preparar uma farofa crocante e saborosa O acompanhamento é perfeito para qualquer ocasião. Já deu água na boca, né? Hoje em Dia|Do R7 05/09/2024 - 11h25 (Atualizado em 05/09/2024 - 11h25 )



A Luciana Mirihad, do canal Culinária em Casa, preparou uma farofa crocante com Caldo Knorr Legumes: o acompanhamento perfeito para qualquer ocasião. O caldo é feito com ervas e especiarias que dão mais sabor aos seus pratos, com sal na medida certa para uma dieta balanceada.

Os caldos Knorr garantem praticidade no seu dia a dia e dão mais sabor às suas receitas, com sal na medida certa. O produto é feito com muitos legumes e ingredientes sustentáveis, sem corantes artificiais ou conservantes.

Oferecimento: Knorr