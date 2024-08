Culinária italiana é o tema do segundo episódio do quadro Batalha das Receitas do Hoje em Dia Renata Alves e Guga Rocha comandam a disputa gastronômica com participação do chef Pier Paolo Picchi nesta quarta (14)

Hoje em Dia|Do R7 13/08/2024 - 12h30 (Atualizado em 13/08/2024 - 12h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌