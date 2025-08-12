Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Hoje em dia

Denúncias de maus-tratos em instituições de longa permanência no Brasil

Famílias enfrentam desafios para garantir segurança de idosos e dependentes

Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • 160 mil pessoas vivem em instituições de longa permanência no Brasil.
  • Denúncias de abandono e negligência resultaram em fechamentos de várias instituições.
  • São Paulo interditou 99 instituições nos últimos três anos devido a graves irregularidades.
  • Especialistas recomendam verificar documentação e contratar cuidadores qualificados para garantir segurança.

 

No Brasil, cerca de 160 mil pessoas vivem em instituições de longa permanência, incluindo idosos, dependentes químicos e neurodivergentes. Denúncias frequentes de abandono e negligência têm levado ao fechamento de várias dessas instituições por condições inadequadas.

Em São Paulo, foram interditadas 99 instituições nos últimos três anos devido a irregularidades graves. No Rio de Janeiro, uma casa foi fechada após residentes serem encontrados em condições precárias; muitos apresentavam sinais de maus tratos e desnutrição. Em Minas Gerais, dois idosos morreram em uma instituição que foi encerrada após fiscalização revelar condições insalubres.

Especialistas destacam a importância de verificar a documentação das instituições, como alvarás de funcionamento e registro junto ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Além disso, a estrutura física deve ser adequada e contar com cuidadores qualificados para garantir um ambiente acolhedor e seguro para os residentes.

Quantas pessoas vivem em instituições de longa permanência no Brasil?

Cerca de 160 mil pessoas, incluindo idosos, dependentes químicos e neurodivergentes.


Quais problemas têm levado ao fechamento de instituições de longa permanência?

Denúncias frequentes de abandono e negligência, além de condições inadequadas.

Quais ações foram tomadas em São Paulo em relação às instituições de longa permanência?

Nos últimos três anos, foram interditadas 99 instituições devido a irregularidades graves.


O que especialistas recomendam ao escolher uma instituição de longa permanência?

Eles destacam a importância de verificar a documentação das instituições, como alvarás de funcionamento e registro, além de garantir que a estrutura física e os cuidadores sejam qualificados.

Veja também


Keila Jimenez atualiza as últimas notícias do mundo dos famosos

Hoje em Dia playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.