Denúncias de maus-tratos em instituições de longa permanência no Brasil
Famílias enfrentam desafios para garantir segurança de idosos e dependentes
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
No Brasil, cerca de 160 mil pessoas vivem em instituições de longa permanência, incluindo idosos, dependentes químicos e neurodivergentes. Denúncias frequentes de abandono e negligência têm levado ao fechamento de várias dessas instituições por condições inadequadas.
Em São Paulo, foram interditadas 99 instituições nos últimos três anos devido a irregularidades graves. No Rio de Janeiro, uma casa foi fechada após residentes serem encontrados em condições precárias; muitos apresentavam sinais de maus tratos e desnutrição. Em Minas Gerais, dois idosos morreram em uma instituição que foi encerrada após fiscalização revelar condições insalubres.
Especialistas destacam a importância de verificar a documentação das instituições, como alvarás de funcionamento e registro junto ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Além disso, a estrutura física deve ser adequada e contar com cuidadores qualificados para garantir um ambiente acolhedor e seguro para os residentes.
Quantas pessoas vivem em instituições de longa permanência no Brasil?
Cerca de 160 mil pessoas, incluindo idosos, dependentes químicos e neurodivergentes.
Quais problemas têm levado ao fechamento de instituições de longa permanência?
Denúncias frequentes de abandono e negligência, além de condições inadequadas.
Quais ações foram tomadas em São Paulo em relação às instituições de longa permanência?
Nos últimos três anos, foram interditadas 99 instituições devido a irregularidades graves.
O que especialistas recomendam ao escolher uma instituição de longa permanência?
Eles destacam a importância de verificar a documentação das instituições, como alvarás de funcionamento e registro, além de garantir que a estrutura física e os cuidadores sejam qualificados.
Veja também
Keila Jimenez atualiza as últimas notícias do mundo dos famosos
Hoje em Dia playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!