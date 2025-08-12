Denúncias de maus-tratos em instituições de longa permanência no Brasil Famílias enfrentam desafios para garantir segurança de idosos e dependentes Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 11h14 (Atualizado em 12/08/2025 - 11h14 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA 160 mil pessoas vivem em instituições de longa permanência no Brasil.

Denúncias de abandono e negligência resultaram em fechamentos de várias instituições.

São Paulo interditou 99 instituições nos últimos três anos devido a graves irregularidades.

Especialistas recomendam verificar documentação e contratar cuidadores qualificados para garantir segurança.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No Brasil, cerca de 160 mil pessoas vivem em instituições de longa permanência, incluindo idosos, dependentes químicos e neurodivergentes. Denúncias frequentes de abandono e negligência têm levado ao fechamento de várias dessas instituições por condições inadequadas.

Em São Paulo, foram interditadas 99 instituições nos últimos três anos devido a irregularidades graves. No Rio de Janeiro, uma casa foi fechada após residentes serem encontrados em condições precárias; muitos apresentavam sinais de maus tratos e desnutrição. Em Minas Gerais, dois idosos morreram em uma instituição que foi encerrada após fiscalização revelar condições insalubres.

Especialistas destacam a importância de verificar a documentação das instituições, como alvarás de funcionamento e registro junto ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Além disso, a estrutura física deve ser adequada e contar com cuidadores qualificados para garantir um ambiente acolhedor e seguro para os residentes.

Quantas pessoas vivem em instituições de longa permanência no Brasil?

Cerca de 160 mil pessoas, incluindo idosos, dependentes químicos e neurodivergentes.

‌



Quais problemas têm levado ao fechamento de instituições de longa permanência?

Denúncias frequentes de abandono e negligência, além de condições inadequadas.

Quais ações foram tomadas em São Paulo em relação às instituições de longa permanência?

Nos últimos três anos, foram interditadas 99 instituições devido a irregularidades graves.

‌



O que especialistas recomendam ao escolher uma instituição de longa permanência?

Eles destacam a importância de verificar a documentação das instituições, como alvarás de funcionamento e registro, além de garantir que a estrutura física e os cuidadores sejam qualificados.

