Fausto Silva se recupera após transplantes no Dia dos Pais
Apresentador recebe visita dos filhos durante recuperação hospitalar
O apresentador Fausto Silva está se recuperando após passar por transplantes de rim e fígado. No Dia dos Pais, ele foi visitado por seus filhos no hospital. Sua esposa, Luciana Cardoso, não pôde comparecer devido a uma gripe, respeitando as recomendações médicas por conta do sistema imunológico fragilizado de Fausto. Ele já está sem intubação e interagiu com os filhos, indicando progresso na recuperação. Os médicos estão otimistas, mas ainda não há previsão de alta.
