Fausto Silva se recupera após transplantes no Dia dos Pais Apresentador recebe visita dos filhos durante recuperação hospitalar Diário das Celebridades|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 18h36 (Atualizado em 11/08/2025 - 18h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O apresentador Fausto Silva está se recuperando após passar por transplantes de rim e fígado. No Dia dos Pais, ele foi visitado por seus filhos no hospital. Sua esposa, Luciana Cardoso, não pôde comparecer devido a uma gripe, respeitando as recomendações médicas por conta do sistema imunológico fragilizado de Fausto. Ele já está sem intubação e interagiu com os filhos, indicando progresso na recuperação. Os médicos estão otimistas, mas ainda não há previsão de alta.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!