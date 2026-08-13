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Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quinta-feira (13)

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Diário das Celebridades|Do R7

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Veja no quadro Diário das Celebridades desta quinta (13): Garoto fatura com vídeo do sertanejo Henrique, da dupla com Juliano, mandando abraço para a tia. Carol Peixinho revela como Bento, filho dela e de Thiaguinho, aprende a comer de tudo. E ainda: Rafa Kalimann e Nattanzinho celebram 7 meses da pequena Zuza em clima de rodeio.

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