Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta segunda-feira (10)

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Veja no quadro Diário das Celebridades desta segunda (10): Fafá de Belém comemora 70 anos vestida de Cinderela, ao lado de amigos e familiares. Neymar e Bruna Biancardi celebram festa junina fora de época no litoral de São Paulo. E ainda: Fake news sobre casamento de Cristiano Ronaldo atrai mais de três mil fãs do craque em Portugal.
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