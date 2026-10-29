Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quinta-feira (29)
Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos
Veja no quadro Diário das Celebridades desta quinta (29): Ivete Sangalo adia show em São Paulo por causa das chuvas e fãs ficam irritados. Três anos após retorno, Victor e Leo anunciam último show da turnê e devem fazer nova pausa. E ainda: Cantor Ferrugem recebe Alcione para gravação de novo projeto musical.
No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
De pertinho, mas nem tanto! J-Hope, do BTS, é visto cercado de seguranças em SP
O astro sul-coreano causou alvoroço ao ser visto caminhando na zona sul da cidade
Mauricio de Sousa faz 'six seven' ao ver crianças em parque de diversões
Marcelo, filho do escritor, destacou o legado do pai e mostrou momento fofo de interação dele com fãs
Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quarta-feira (28)
Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos
Dez anos mais jovem? Pablo do Arrocha surpreende com transformação radical
Sertanejo conhecido como Rei da Sofrência remove a barba e impressiona seguidores com novo visual
Vovô coruja! Roberto Carlos faz rara aparição em aniversário da neta
Cantor comparece à festa de 11 anos de Laura, filha de Dudu Braga
Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta terça-feira (27)
Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos
Blake Lively entrega intimidade de Ryan Reynolds com os pets da família
Atriz compartilhou registro carinhoso do marido com um dos filhos e o cachorro
Quem é a modelo apontada como nova namorada de Tom Brady
Após separação de Gisele Bündchen, jogador estaria tendo um affair com modelo que já desfilou com ex
Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta segunda-feira (26)
Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos
Alpaca lambe rosto de Paris Hilton e destrói maquiagem da socialite
Durante evento, a famosa precisou pedir ajuda para seu maquiador
Por que Lewis Hamilton não foi ao aniversário de Kim Kardashian? Entenda a ausência
Empresária reuniu amigos e familiares em um restaurante badalado, mas sem a presença do namorado piloto
Com boa recuperação, Carlos Alberto de Nóbrega deve receber alta do hospital em breve
Segundo Renata Nóbrega, ele já está recebendo visitas no quarto; apresentador colocou marcapasso
Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quinta-feira (22)
Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos
Giulia Be manda indireta após convidados faltarem à cerimônia
Cantora desabafa sobre ausência de confirmados, chamando atenção para falta de respeito