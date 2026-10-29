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Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quinta-feira (29)

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Diário das Celebridades|Do R7

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Veja no quadro Diário das Celebridades desta quinta (29): Ivete Sangalo adia show em São Paulo por causa das chuvas e fãs ficam irritados. Três anos após retorno, Victor e Leo anunciam último show da turnê e devem fazer nova pausa. E ainda: Cantor Ferrugem recebe Alcione para gravação de novo projeto musical.

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