Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quinta-feira (29)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta quinta (29): Ivete Sangalo adia show em São Paulo por causa das chuvas e fãs ficam irritados. Três anos após retorno, Victor e Leo anunciam último show da turnê e devem fazer nova pausa. E ainda: Cantor Ferrugem recebe Alcione para gravação de novo projeto musical.



No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!