Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta segunda-feira (26)
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Veja no quadro Diário das Celebridades desta segunda (26): Bruna Biancardi rebate Luana Piovani após críticas à Neymar e menções às suas filhas. Luan Santana revela os bastidores da turnê que celebra seus 19 anos de carreira. E ainda: Kelly Key joga futebol com o filho na sala de casa e diverte os seguidores nas redes sociais.
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