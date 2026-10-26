Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta segunda-feira (26)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta segunda (26): Bruna Biancardi rebate Luana Piovani após críticas à Neymar e menções às suas filhas. Luan Santana revela os bastidores da turnê que celebra seus 19 anos de carreira. E ainda: Kelly Key joga futebol com o filho na sala de casa e diverte os seguidores nas redes sociais.



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