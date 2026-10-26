Logo R7.com
RecordPlus
Hoje em dia

Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta segunda-feira (26)

Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos

Diário das Celebridades|Do R7

  • Google News

Veja no quadro Diário das Celebridades desta segunda (26): Bruna Biancardi rebate Luana Piovani após críticas à Neymar e menções às suas filhas. Luan Santana revela os bastidores da turnê que celebra seus 19 anos de carreira. E ainda: Kelly Key joga futebol com o filho na sala de casa e diverte os seguidores nas redes sociais.

No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.