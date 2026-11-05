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Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quinta-feira (5)

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Diário das Celebridades|Do R7

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Veja no quadro Diário das Celebridades desta quinta (5): Atriz Marina Ruy Barbosa e o empresário Abdul Fares decidem terminar o noivado. Fernanda Lima cobra indenização de Eduardo Costa após condenação por danos morais. E ainda: Maraisa tira medidas para o vestido de noiva do casamento com Fernando Mocó.

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