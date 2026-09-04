Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta sexta-feira (4)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta sexta (4): Andressa Suita se declara no aniversário de 37 anos do marido Gusttavo Lima. Craque Neymar e Bruna Biancardi revelam o nome da filha que estão esperando. E ainda: Larissa Manoela encanta a internet com vídeo onde a atriz aparece cantando e tocando piano.



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