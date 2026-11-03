Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta terça-feira (3)
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Veja no quadro Diário das Celebridades desta terça (3): Cauã Reymond e Kim Kardashian brilham no lançamento de 2ª temporada de série. Pedro Scooby assiste a estreia do filho nas ondas da praia portuguesa de Nazaré. E ainda: Cantor Jão comove o público ao convidar fã mirim para o palco do seu show, no RJ.
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