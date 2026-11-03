Logo R7.com
RecordPlus
Hoje em dia

Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta terça-feira (3)

Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos

Diário das Celebridades|Do R7

  • Google News

Veja no quadro Diário das Celebridades desta terça (3): Cauã Reymond e Kim Kardashian brilham no lançamento de 2ª temporada de série. Pedro Scooby assiste a estreia do filho nas ondas da praia portuguesa de Nazaré. E ainda: Cantor Jão comove o público ao convidar fã mirim para o palco do seu show, no RJ.

No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.