Carla Prata é pedida em casamento no palco do show de Léo Santana A ex-peoa de A Fazenda aceitou o pedido

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A apresentadora Carla Prata e ex-peoa de A Fazenda foi surpreendida por um pedido de casamento inusitado. O pedido aconteceu no palco do show do cantor Léo Santana.