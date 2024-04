Victor Chaves, Samuel Rosa e Arthur Aguiar anunciam que serão pais

Alto contraste

Teremos novos papais na música! O cantor sertanejo Victor Chaves, da dupla Victor e Léo, e o vocalista da banda Skank, Samuel Rosa, anunciaram recentemente que serão pais - Victor pela quarta vez, e Samuel pela terceira. MC Mirella desabafa sobre a rotina com a filha recém-nascida. E ainda: Neymar posta foto do filho Davi Lucca com ferimento no rosto após acidente jogando futebol.