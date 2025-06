Dr. Sproesser esclarece dúvidas sobre o uso de canetas emagrecedoras no Hoje em Dia desta terça (3) Durante o quadro Você e o Doutor, o público descobre prós e contras do medicamento Hoje em Dia|Do R7 02/06/2025 - 16h07 (Atualizado em 02/06/2025 - 16h07 ) twitter

Dr. Sproesser fala sobre prós e contras das canetas emagrecedoras Edu Moraes / RECORD

No quadro Você e o Doutor do Hoje em Dia desta terça (3), o médico de família, Dr. Antônio Sproesser, esclarece, ao vivo, todas as dúvidas sobre os medicamentos injetáveis para emagrecimento, conhecidos popularmente como canetas emagrecedoras.

Além de ajudarem no controle da glicemia em pacientes com diabetes, esses remédios têm sido amplamente utilizados no tratamento da obesidade, por proporcionarem uma perda de peso significativa. No entanto, se usados de forma incorreta, podem representar riscos importantes à saúde.

Durante o quadro, Dr. Sproesser vai explicar como essas canetas agem no organismo, quais são os prós e contras do uso, e por que alguns pacientes voltam a ganhar peso após a suspensão do tratamento.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 10h às 11h50, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.