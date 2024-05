Dr. Sproesser fala sobre as doenças respiratórias que aparecem no outono no Hoje em Dia desta terça (28) No quadro Você e o Doutor, o médico da família mostra quais são os sintomas e tratamentos para as infecções mais comuns dessa época do ano; não perca!

Hoje em Dia|Do R7 27/05/2024 - 16h58 (Atualizado em 27/05/2024 - 16h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share