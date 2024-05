Hoje em Dia |Do R7

Dr. Sproesser fala sobre doença celíaca no Hoje em Dia desta terça (14) No quadro Você e o Doutor, o médico da família ensina como diagnosticar e cuidar da doença

Dr. Antônio Sproesser esclarece dúvidas do público do Hoje em Dia (Edu Moraes/RECORD)

Nesta semana em que é celebrado o Dia Mundial de Conscientização da doença celíaca, o programa Hoje em Dia, desta terça-feira (14), exibirá o quadro Você e o Doutor, que aproveita a data como oportunidade para abordar o assunto.

O médico da família, Antônio Sprosser, falará sobre a doença, que não tem cura e é caracterizada pela intolerância permanente ao glúten. Por existir muita desinformação sobre o assunto, ele estará no palco, ao vivo, para tirar todas as dúvidas e explicar quais são os sintomas a que devemos ficar atentos e como é feito o diagnóstico. Ele também reforça a importância de retirar da dieta todos os alimentos que contenham glúten, por causa das sérias consequências que eles podem trazer aos portadores do problema.

O programa também exibirá a história de uma mulher que, apesar dos desconfortos que sentia desde a infância, só foi diagnosticada corretamente na idade adulta.

Sob o comando de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, o programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 10h, na tela da RECORD.

A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.