‘E se fosse você?’ estreia segunda temporada no Hoje em Dia desta quinta (12) Apresentado por Elcio Coronato, o primeiro episódio vai analisar a reação dos clientes em uma fila de mercado E se Fosse Você?|Do R7 10/09/2024 - 16h18 (Atualizado em 10/09/2024 - 16h18 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Os novos episódios vão retratar situações do cotidiano com o objetivo de analisar a reação das pessoas Divulgação/RECORD

Depois de uma primeira temporada de grande sucesso, o Hoje em Dia estreia na próxima quinta-feira (12), a segunda edição do quadro E se fosse você?. Comandado por Elcio Coronato, os novos episódios vão retratar situações do cotidiano das pessoas com o objetivo de analisar como será a reação do público presente. As encenações, feitas por atores, abordam temas polêmicos como solidariedade ao próximo, assédio sexual, honestidade com o dinheiro perdido, entre outros. Serão exibidos no total cinco episódios, um inédito a cada semana.

O primeiro desta nova temporada foi gravado na fila de um mercado. Lá, três perfis de pessoas diferentes vão chegar no caixa e, na hora de pagar, vão simular que não estão com dinheiro suficiente. Como os clientes vão reagir?

O programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.

A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.