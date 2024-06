Elcio Coronato estreia quadro no Hoje em Dia desta quarta (5) “E se Fosse Você?” vai abordar um tema polêmico que faz parte do cotidiano das pessoas a cada episódio

Hoje em Dia estreia no quadro nesta quarta-feira (5), com Elcio Coronato (Divulgação/RECORD)

O programa Hoje em Dia, comandado por Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, começa o mês de junho abrindo as portas para a estreia nesta quarta-feira (5) do quadro E se fosse você?, comandado por Elcio Coronato. Nele, será promovido uma encenação, feita por atores em diferentes locais públicos, para retratar situações do cotidiano com o objetivo de ver como será a reação das pessoas que estão ao redor.

As ações promovidas sempre terão um tema polêmico, como relacionamento abusivo, abandono de animais, capacitismo, gordofobia, xenofobia, entre outros, com objetivo de fazer um “teste comportamental” nos indivíduos diante dos fatos. Na primeira temporada do quadro, serão exibidos o total de cinco episódios, um inédito a cada quarta-feira. Na estreia, o 1º episódio falará sobre relacionamento abusivo.

O programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira na tela da RECORD, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.

A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.