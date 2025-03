Ex-policial do BOPE é preso por ligação com tráfico no Rio Suspeito de treinar criminosos, Ronny Pessanha foi detido na Operação Contenção Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 12h28 (Atualizado em 25/03/2025 - 12h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ex-policial é preso por suspeita de envolvimento com traficantes no Rio

Ronny Pessanha de Oliveira, ex-policial militar do BOPE, foi detido no Rio de Janeiro por suspeita de envolvimento com traficantes durante a Operação Contenção. Expulso em agosto de 2023, ele é acusado de treinar integrantes do Comando Vermelho e de lavar dinheiro do tráfico em estabelecimentos de fachada localizados na zona oeste da cidade.

Conhecido como “Caveira” no cenário criminal, Ronny tornou-se alvo principal da operação por seu papel crucial na logística armada dos traficantes. A prisão fez parte de uma ação ampla que incluiu o cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão. O ex-policial, que exibia uma vida de luxo nas redes sociais, possuía um veículo de alto valor registrado em nome de sua mãe, agora considerada foragida.

A Operação Contenção visa frear o crescimento do Comando Vermelho na zona oeste da cidade. As autoridades continuam as investigações para identificar e prender outros líderes dessas atividades criminosas.

Assista em vídeo - Ex-policial é preso por suspeita de envolvimento com traficantes no Rio

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!