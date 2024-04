Foto em família: Zucatelli posa ao lado de seus filhos de quatro patas Nas redes sociais, a esposa do apresentador do Hoje em Dia compartilhou o momento fofo com os pets do casal

Hoje em Dia|Do R7 08/02/2024 - 02h00 (Atualizado em 01/04/2024 - 07h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share