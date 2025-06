Furtos de celulares no Brasil geram perdas bilionárias Vítimas enfrentam prejuízos com saques e empréstimos após roubos de celulares Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 11h30 (Atualizado em 24/06/2025 - 11h30 ) twitter

Saiba o que fazer caso você tenha o telefone celular furtado ou roubado

O Brasil registra diariamente cerca de 1.700 casos de furto e roubo de celulares, resultando em perdas bilionárias para as vítimas, que enfrentam saques e empréstimos realizados por criminosos através de aplicativos nos dispositivos. Apesar dos avanços em segurança feitos pelos fabricantes, os criminosos rapidamente encontram maneiras de contornar as proteções.

Casos de roubo, como o de uma mulher em São Paulo, destacam a rapidez com que os criminosos agem ao desbloquear aparelhos modernos e acessar aplicativos bancários. A vítima, que teve um empréstimo de R$ 35 mil feito em seu nome, compartilhou sua experiência de acreditar que estava segura devido ao bloqueio do celular.

Especialistas explicam que após o roubo, os criminosos frequentemente ativam o modo avião para impedir o rastreamento ou a exclusão remota dos dados. Eles também podem conectar o celular a um computador para copiar informações, um método mais sofisticado e demorado.

Para se proteger, é recomendado que os usuários explorem as configurações de segurança de seus dispositivos e mantenham aplicativos bancários em outros aparelhos, além de configurar a exclusão remota de dados. A segurança digital deve ser tratada com a mesma cautela que a segurança física, evitando armazenar todas as informações financeiras em um único dispositivo.

A média de prejuízo por roubo de celular é de cerca de R$ 1.500, sendo o segundo crime mais oneroso para as vítimas, atrás apenas de golpes com PIX e boletos falsos. As vítimas são aconselhadas a buscar informações sobre novas configurações de segurança e a considerar mudanças no uso de tecnologia para minimizar riscos futuros.

